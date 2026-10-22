Ряд магазинов известных сетей приостановили работу в Киеве из-за российской атаки

В результате российского удара полностью сгорел магазин датской сети JYSK.

В результате российского удара по Киеву 22 октября приостановили работу ряд магазинов известных сетей. Среди них – магазин датской компании JYSK, о чем сообщила сама компания.

"К сожалению, сегодня утром во время массированного ракетного обстрела Киева был уничтожен еще один магазин JYSK – на Почайне. Магазин сгорел дотла", – написал в LinkedIn директор JYSK в Украине Евгений Иваница.

Менеджер добавил, что пострадавших среди сотрудников и посетителей магазина нет, а все заказы клиентов будут доставлены в запланированном порядке. Иваница отметил, что сотрудники смогут продолжить работу в других магазинах сети.

Видео дня

Одной из целей удара 22 октября стал торговый центр "Эпицентр" в районе Почайной. На опубликованных в сети фото и видео видно, что здание торгового центра полностью разрушено.

Сообщалось также о повреждении торгового комплекса Retail Park Почайна, расположенного рядом с разрушенным "Эпицентром", и о незначительных разрушениях магазина Auchan Почайна.

Как сообщили в спортивной компании Decathlon, ее магазин также приостанавливает работу из-за атаки.

"В ночь с 21.10 на 22.10 в результате баллистического удара пострадал наш магазин Decathlon Почайна. Из соображений безопасности и для проведения восстановительных работ магазин временно не работает", – отметила сеть в Facebook.

Все онлайн-заказы Decathlon обрабатывались и отправлялись именно из магазина в Почайне. Из-за его закрытия компания пока не имеет возможности связаться с покупателями, оформившими заказы 21 октября.

Новая российская атака – главное

Как сообщил президент Владимир Зеленский, в ночь на 22 октября российские войска нанесли три волны баллистических ракетных ударов по Киеву. Всего по столице было выпущено 21 ракета.

По словам главы государства, в результате атаки ранения получили 34 человека, среди них пятеро детей. Еще двое человек погибли. Всего этой ночью под российскими ударами оказались 12 областей Украины.

В результате российской атаки были повреждены объекты инфраструктуры метрополитена на Южном мосту, из-за чего возник транспортный коллапс.

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