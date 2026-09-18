Российский Су-57 вылетел в Египет без внешних топливных баков: в чем причина

Российский истребитель совершил перелёт в Египет с промежуточной посадкой, используя топливные баки, расположенные внутри отсеков вооружения.

Российский истребитель Су-57 совершил перелет на международное авиашоу в Египте, используя топливные баки, установленные во внутренних отсеках вооружения, вместо внешних подвесных баков. Об этом пишет The Defence Blog.

По данным компании, Су-57Е совершил перелет на международное авиашоу в Эль-Аламейне с одной промежуточной остановкой. После посадки в самолете оставалось достаточно топлива для полета еще примерно на 1000 км.

На следующий день этот запас позволил истребителю выполнить демонстрационный полет. В "Ростехе" и UAC его охарактеризовали как сопоставимый с полноценным боевым вылетом.

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Почему россияне отказались от внешних баков

Внешние топливные баки обычно используются истребителями во время длительных перелетов. В то же время они увеличивают сопротивление и радиолокационную заметность самолета, что противоречит его малозаметной конструкции.

Использование внутренних баков, по заявлению "Ростеха", позволяет увеличить дальность полета без такого компромисса.

"Возможность использования вставных топливных баков внутри отсеков вооружения вместо внешних подвесок полностью соответствует концепции самолета пятого поколения", – говорится в заявлении компании.

В "Ростехе" также заявили, что такое решение сохраняет аэродинамику самолета и обеспечивает значительный запас дальности полета.

Су-57Е показали на авиашоу в Египте

По данным ОАК, Су-57Е является экспортной версией российского истребителя Су-57. Компания характеризует его как самолет с низкой заметностью, высокой маневренностью и широким спектром совместимого вооружения.

Российская сторона заявляет, что поставки Су-57Е иностранным заказчикам уже начались, однако не уточняет, какие именно страны получили самолеты и в каком количестве.

Нынешнее авиашоу в Эль-Аламейне проходило с 8 по 10 сентября. Для Су-57Е это было второе появление в Египте после участия в мероприятии в 2024 году.

Российский самолет также находился на одной выставочной площадке с американскими самолетами ВВС США и Национальной гвардии Техаса, а также с китайскими военными самолетами.

Су-57 – последние новости

Как сообщал УНИАН, российский двухместный истребитель Су-57Д рассматривается как многофункциональный боевой комплекс, способный решать различные задачи.

Су-57Д будет выполнять две основные задачи: отрабатывать в учебных целях специальные режимы пилотирования, которые невозможно воспроизвести на наземных тренажерах; использоваться в качестве воздушного пункта управления БПЛА.

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