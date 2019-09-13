Россия потеряла в космосе свой третий за месяц военный спутник

Летом спутники должны были заменить на новые, но отказались из-за импортных комплектующих в их составе.

Российские военные вывели из строя военный спутник №717 системы ГЛОНАСС-М, связь с которым они потеряли.

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Это уже третья авария за месяц, говорится в отчете информационно-аналитического центра координаторно-временного и навигационного обеспечения системы ГЛОНАСС.

Спутники №717 и №742 были выведены для технического обслуживания до 1 сентября.

Навигационные спутники второго поколения ГЛОНАСС-М в разных модификациях используются Россией с 2001 года. В июле 2019 года от них хотели отказаться в пользу спутникам третьего поколения. Но новое оборудование забраковали, потому что узнали, что в их производстве используются импортные комплектующие.

Как сообщал УНИАН, разведка США установила, что Россия проводила испытания крылатой ракеты «Буревестник» с ядерной энергоустановкой как минимум пять раз, все пуски завершились авариями.