Российский военный спутник сгорел в атмосфере Земли

Спутник входил в систему раннего обнаружения стартов межконтинентальных баллистических ракет с континентальной части США.

Российский спутник "Космос-2430" сгорел в атмосфере Земли.

О том, что он сошел с орбиты и "прекратил свое существование 5 января 2019 года", свидетельствует справка на сайте N2YO.com, предоставляющем в режиме реального времени данные РЛС слежения за спутниками, пишет dw.com.

Интернет-ресурс использует сведения Space Track, полученные US Space Surveillance Network - американской сетью станций наблюдения за космическим пространством, управляемой Космическим командованием ВВС США.

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Летательный аппарат "Космос-2430" входил в систему раннего обнаружения стартов межконтинентальных баллистических ракет с континентальной части США ("Око").

В воскресенье, 6 января, Radio New Zealand на своем сайте сообщило, что в небе над новозеландским островом Северный в течение нескольких минут можно было наблюдать ярко светящийся объект. Как предположил профессор Оклендского университета Ричард Истер, речь, вероятно, шла о "фрагментах российского военного спутника".

Фотографии объекта размещали и пользователи соцсетей.

Haha! My tweet got used by RNZ- making for perhaps the first time a story there has included the words ‘buzzzz out’ 🤣🤣🤣https://t.co/YnLcSkUqXC — Simon Pound (@simon_pound) January 6, 2019

"Космос-2430" был выведен на орбиту ракетой-носителем "Молния-М" со стартовой площадки №16 космодрома Плесецк в Архангельской области в октябре 2007 года. Он был принят на управление средствами Главного испытательного центра испытаний и управления космическими средствами имени Германа Титова.

В командовании Воздушно-космических сил РФ подтвердили, что утром 5 января спутник был планово сведен с орбиты и сгорел над Атлантическим океаном, передает ТАСС.

"Космический аппарат был запущен в 2007 году, а в 2012 году был выведен из состава орбитальной группировки Российской Федерации", - уточнили в ведомстве.

Ранее сообщалось, что в России может вернуться система автоматического запуска ядерных ракет «Периметр», которой не нужно, чтобы живой человек нажал «красную кнопку».