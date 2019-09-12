Все пять испытаний ракеты «Буревестник» в России завершились неудачей - CNBC

Россия намерена завершить работу над крылатыми ракетами с ядерной установкой «Буревестник» до 2025 года.

Разведка США установила, что Россия проводила испытания крылатой ракеты «Буревестник» с ядерной энергоустановкой как минимум пять раз, все пуски завершились авариями.

Об этом пишет CNBC со ссылкой на источники, знакомые с отчетом американских разведслужб, передает РБК.

По данным разведки США, Россия намерена ускорить работу над проектом, чтобы новые ракеты были «готовы к войне» до 2025 года.

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Пять испытаний ракеты, проводившиеся с 2017 года, завершились авариями. Самый продолжительный полет занял более двух минут, после чего контроль был потерян, и ракета рухнула, самый короткий полет - около четырех секунд, рассказали источники телеканала.

Ранее источники CNBC утверждали, что взрыв на военном полигоне, произошедший 8 августа в Архангельской области, случился во время операции по подъему ракеты «Буревестника» со дна после испытаний.

Минобороны РФ официально сообщало, что взрыв произошел при испытаниях жидкостного реактивного двигателя, при этом не уточняя, для какой ракеты он предназначен.