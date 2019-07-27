В Грузии стартуют многонациональные военные учения Agile Spirit 2019 с участием Украины

В учениях примут участие более 3 тысяч военных из 14 стран НАТО и партнеров Альянса.

Сегодня в Грузии начинаются многонациональные военные учения Agile Spirit 2019, в которых примут участие более 3 тысяч военных из 14 стран НАТО и партнеров Альянса, в том числе Украины.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу Министерства обороны Грузии.

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Учения Agile Spirit пройдут в Грузии на трех локациях, а именно в г. Сенаки, на военной базе Вазиани (недалеко от Тбилиси) и на полигоне Орфоло в г. Ахалцихе. Одной из целей учений является укрепление безопасности в Черноморском регионе.

«Целью учений является усиление обороноспособности Сил обороны Грузии, повышение уровня взаимосовместимости с военными подразделениями сил НАТО и стран - партнеров Альянса, создание и развитие возможностей для многонационального, регионального и единого партнерства, а также укрепления безопасности в регионе Черного моря», - говорится в заявлении ведомства.

Отмечается, что учения Agile Spirit проводятся в Грузии ежегодно с 2011 года. Нынешние учения станут для Грузии уже девятыми. Учения продлятся до 9 августа. Участие в Agile Spirit 2019 также примут и украинские военнослужащие.

Как сообщал УНИАН, в июне в Одессе состоялись международные военные учения Sea Breeze 2019.