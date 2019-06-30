Sea Breeze 2019: в Одессу прибыли военные самолеты НАТО (фото)

Военно-транспортные самолеты стран НАТО доставляют в Одессу личный состав, технику и необходимое для проведения учений Sea Breeze 2019 оборудование, рассказали в Министерстве обороны Украины.

В Одессу на учения Sea Breeze 2019 продолжают прибывать военно-транспортные самолеты стран НАТО. Об этом 30 июня сообщила пресс-служба Минобороны Украины.

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Самолеты доставляют в Одессу личный состав, технику и необходимое для проведения учений оборудование.

"Американский самолет C-130J Hercules и британский A400 Atlas уже доставили снаряжение и первых участников международных учений. Кстати, четырехмоторный турбовинтовой A400 Atlas королевских ВВС Великобритании привез в Украину отряд морского спецназа. С британскими водолазами из Special Boat Service прибыло спецоборудование, снаряжение и провиант", - рассказали в пресс-службе.

Sea Breeze - это ежегодные многонациональные учения, которые проводят с 1997 года. Кроме Украины, их организатором выступает и США. Учения Sea Breeze 2019 начнутся 1 июля.