Американские военные будут испытывать экзоскелеты Guardian XO (видео)

Современные экзоскелеты усиливают физические возможности носителей, но страдают от недостатка автономности и подвижности.

Силы специальных операций США заказали у американской компании Sarcos полноразмерные экзоскелеты Guardian XO для проведения испытаний.

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Об этом сообщает N+1, ссылаясь на Breaking Defense. Отмечается, что если испытания будут успешными, ССО США может закупить экзоскелеты для обслуживания самолетов и осуществления погрузочно-разгрузочных работ.

Отмечается, что во многих странах мира рассматривают перспективу использования экзоскелетов в боевой экипировке солдат, однако ни один из существующих сегодня образцов не обладает подходящими для этого характеристиками.

Нынешние экзоскелеты усиливают физические возможности носителей, но страдают от недостатка автономности и подвижности. Поэтому их планируют использовать для тривиальных задач.

Американские экзоскелеты Guardian XO рассчитаны на операции с грузами массой до 90 килограммов. Аппарат обеспечивает поддержку для всего тела оператора с коэффициентом усиления 1 к 20.

Благодаря этому, груз массой 90 килограммов ощущается оператором как 4,5 килограмма. Тем не менее, экзоскелет позволяет носителю передвигаться со скоростью не более 5,6 километра в час.

Подробности о том, какие именно подразделения могут получить новые экзоскелеты, не раскрываются. Предположительно, одним из них будет 160-й авиационный полк ССО США.

В компании Sarcos также заявили, что ее экзоскелетом также заинтересовались несколько промышленных, строительных и транспортных компаний. В частности – BMW, Caterpillar и General Electric.

Ранее сообщалось, что вооруженные силы США заключили с американской компанией QinetiQ North America (подразделением британской QinetQ), крупный контракт на производство и поставку портативных роботов CRS(I).