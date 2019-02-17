Флот США пополнился кораблем-невидимкой
02:24, 17 февраля 2019Оружие
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USS Tulsa приписан к городу Сан-Диего и станет 15-м по счету кораблем данного класса.
Американский корабль-невидимка LCS 16 / фото: USS Tulsa
В состав военно-морских сил (ВМС) США официально вошел корабль прибрежной зоны USS Tulsa (LCS-16), который оснащен технологией снижения заметности (стелс).
Официальная церемония велась на канале ВМС США в youtube.
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Церемония закладки судна прошла 11 января 2016 года. Так как корабль строили из сборных модулей, его корпус был готов на 60% к моменту закладки.
Торжественная церемония, приуроченная к началу эксплуатации корабля, прошла в Сан-Франциско, штат Калифорния. USS Tulsa приписан к городу Сан-Диего и станет 15-м по счету кораблем данного класса. В общей сложности ВМС США намерены поставить на вооружение 34 таких корабля.
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