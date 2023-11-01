Уничтожены два вражеских танка, четыре ББМ, пять артсистем, один ПТРК, 14 БПЛА, девять автомобилей и четыре единицы спецтехники.

Силы обороны Украины на Таврическом направлении ликвидировали более 380 оккупантов и 32 единицы вражеской техники.

Как сообщил бригадный генерал, командующий оперативно-стратегической группировкой войск "Таврия" Александр Тарнавский в Telegram, в общем, на Таврическом направлении враг нанес 37 авиаударов, провел 39 боевых столкновений и совершил 1112 артобстрелов.

"Наши воины стойко держат оборону на Авдеевском направлении. Безуспешными были наступательные действия противника в районах Новокалинового, Авдеевки, Опытного и Первомайского. Подразделения ракетных войск и артиллерии из состава ОСГВ "Таврия" в течение суток выполнили 1146 огневых задач. Общие потери врага составили 381 человек. 5 оккупантов сдались в плен", - заявил командующий.

Видео дня

Также, по его словам, уничтожено 32 единицы военной техники противника. В частности, два танка, четыре ББМ, пять артсистем, один ПТРК, 14 БПЛА, девять автомобилей и четыре единицы спецтехники.

"В то же время, продолжается ведение наступательной операции на Мелитопольском направлении", - добавил Тарнавский.

Война в Украине - последние новости

Как сообщал УНИАН, за прошедшие сутки авиация Сил обороны нанесла 15 ударов по районам сосредоточения личного состава, вооружения и военной техники, один - по пункту управления и два - по зенитно-ракетным комплексам противника.

Подразделения ракетных войск поразили три радиолокационные станции, два склада боеприпасов, один район сосредоточения личного состава, вооружения и военной техники, а также восемь артиллерийских средств противника.

Вас также могут заинтересовать новости: