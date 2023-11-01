Украинская авиация нанесла 18 ударов по вражеским позициям и технике.

За прошедшие сутки защитники Украины в очередной раз успешно ударили по позициям россиян, уничтожив вражеские пункты управления, десятки единиц техники и склады с боеприпасами противника.

Как сообщает Генштаб ВСУ, за сутки украинская авиация нанесла 15 ударов по районам сосредоточения личного состава, вооружения и военной техники, один - по пункту управления и два - по зенитно-ракетным комплексам россиян.

Кроме того, подразделения ракетных войск поразили три радиолокационные станции, два склада боеприпасов, район скопления российских военных, их вооружения и военной техники, а также восемь артиллерийских средств врага.

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В то же время, по данным Генштаба, за прошедшие сутки террористические войска РФ нанесли восемь ракетных и 97 авиационных ударов, а также совершили 84 обстрела из реактивных систем залпового огня по позициям украинских войск и населенных пунктах. В результате атак есть погибшие и раненые гражданские, также разрушены и повреждены частные жилые дома и другая гражданская инфраструктура.

В частности, авиационным и артиллерийским ударам подверглись сотни населенных пунктов Черниговской, Сумской, Харьковской, Луганской, Донецкой, Запорожской, Херсонской и Николаевской областей.

Кроме того, этой ночью ночью российские оккупанты нанесли очередной ракетно-авиационный удар по Украине, применив управляемую авиационную ракету Х-59 и 20 ударных беспилотников типа Shahed-136/131. Украинская противовоздушная оборона уничтожила ракету и 18 ударных БпЛА.

Ночная массовонная атака РФ - что известно

По дании воздушных сил, этой ночью россияне выпустили по Украине ракету Х-59 и "Шахеды" из Курской области РФ, а также ударные дроны с юго-восточного направления – Приморско-Ахтарская РФ.

Целью российских террористов были объекты критической инфраструктуры и военные объекты.

По данным Полтавской ОВА, ночью росияне попали по нефтеперерабатывающему заводу в Кременчуге Полтавской области. Там возник пожар, который ликвидировали спасатели.

Сейчас ситуация контролируемая, о пострадавших не сообщается.

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