Российский наемник поделился, что жил в Киеве на протяжении нескольких последних лет.

Главный палач тюрьмы так называемой "ДНР" под названием "Изоляция", которая находится в Донецке, российский наемник Денис Куликовский ("Палыч") рассказал, что его жена находится в "следственном изоляторе" боевиков.

Задержанный в среду, 10 ноября, во время заседания Приморского районного суда Мариуполя Донецкой области, который должен избрать ему меру пресечения, сообщил, что его сын вместе с дедом находится в Донецке, говорится в сюжете ТСН.

Палач также поделился, что жил в Киеве на протяжении двух последних лет и не имел работы.

Читайте такжеЭкс-главарь "ДНР" после избрания в Госдуму сделал неожиданное признание о Донбассе (видео)Куликовский утверждал, что знакомые ему помогали арендовать разные квартиры.

Еще "Палыч" подтвердил, что был задержан сотрудниками Службы безопасности Украины.

У наемника спросили, чем для него является "Изоляция"? На вопрос он ответил так: "Это плохое место".

Палача везли из Киева в Мариуполь ночью, и на дорогу ушло более 12 часов.

Куликовский хочет, чтобы для безопасности суд отправил его под стражу.

Ранее сообщалось, что Дениса Куликовского задержали в Киеве. По данным МВД, уже известно, что 166 человек были пленниками в "Изоляции" и дали признательные показания. По словам экс-пленников, "Палыч" поступал как настоящий садист – пытал, насиловал и убивал пленных.

Автор: Екатерина Присяжнюк