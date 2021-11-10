По словам побывавших в "Изоляции", "Палыч" показал себя настоящим садистом, который пытал, насиловал и убивал пленных.

Журналист и писатель Станислав Асеев прокомментировал задержание Дениса Куликовского ("Палыча") в Киеве, главного палача тюрьмы "Изоляция" в оккупированном Донецке. Именно Асеев, бывший пленный боевиков "ДНР", первым написал об этом событии.

Читайте такжеПалач, который резал людей: появились подробности о задержанном руководителе тюрьмы "Изоляция""Я знал, что его арест готовится, к тому, я чувствую глубокую сатисфакцию и самореализацию даже, потому что где-то в течение полугода мы занимаемся расследованием темы "Изоляции" вместе с Bellingcat... там есть и часть по "Палычу", - сказал Асеев в интервью "Донбассу. Реалии".

Журналист утверждает, что задержание Куликовского стало "результатом двухнедельной работы", которую они проводили с Bellingcat и "некоторыми людьми, присутствующими непосредственно в Украине". По его словам, их информация "несколько подтолкнула силовые структуры к задержанию Куликовского".

В МВД сообщили, что сейчас известно о 166 людях, которые были пленниками тайной тюрьмы "Изоляция" и дали показания. По их словам, "Палыч" показал себя настоящим садистом, который пытал, насиловал и убивал пленных.

Как сообщалось, 9 ноября в Киеве задержали боевика Дениса Куликовского ("Палыча"), руководивший тюрьмой "изоляция" в оккупированном Донецке. Этот человек организовывал и принимал непосредственное участие в убийствах и пытках незаконно заключенных граждан Украины.

Злоумышленника задержали в рамках ранее открытого уголовного производства по 4 статьям Уголовного кодекса Украины: ст. 149 (торговля людьми); ст. 258-3 (создание террористической группы или террористической организации); ст. 260 (создание не предусмотренных законом военизированных или вооруженных формирований); ст. 438 (нарушение законов и обычаев войны).

"Изоляция" - это незаконная тюрьма, созданная российской оккупационной властью на территории одноименного культурного центра в Донецке после захвата города в 2014 году. По данным офиса генпрокурора, в тюрьме "изоляция" в разное время содержали около 3,5 тыс. человек, из которых 1,6 тыс. - Это гражданские лица.

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Автор: Ольга Робейко