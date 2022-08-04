По словам эксперта, главная задача системы ПВО/ПРО - закрыть небо над страной.

Схему расположения системы противовоздушной обороны в Украине разрабатывает Генеральный штаб, также могут учитываться пожелания президента.

Об этом рассказал военный эксперт Олег Жданов в интервью Наталии Мосейчук.

"Вариант расположения и схему размещения будет разрабатывать Генеральный штаб, исходя из военных соображений. Далее ее должен утвердить Верховный главнокомандующий. Поэтому я и говорю, что пожелания президента могут быть учтены при утверждении этой схемы", - пояснил он.

По словам эксперта, Генштаб исходит из соображений необходимости построения ПВО/ПРО государства в комплексе.

"Их главная задача - закрыть наше небо с как можно большей вероятностью по сбитию ракет и самолетов противника... Если будут какие-то отдельные пожелания какой-то фланг усилить, а какой-то ослабить - да, они учтут. А в целом они работают на построение системы противовоздушной обороны государства", - отметил Жданов.

Ранее стало известно, когда Украина может получить немецкие системы ПВО.