Немецкие системы ПВО IRIS-T SLM находятся на завершающей стадии производства, отметила глава МИД Германии.

Украина может получить немецкие системы противовоздушной обороны IRIS-T SLM в конце лета - в начале сентября.

Системы ПВО находятся на завершающей стадии производства, рассказала глава Министерства иностранных дел Германии Анналена Бербок в интервью "Радио Свобода".

По ее словам, IRIS-T SLM должно было получить другое государство, и с ним пришлось договариваться, чтобы оно отступилось.

"...мы также поставляем систему противовоздушной обороны IRIS-T. Ну, я надеюсь, что в конце лета, в начале сентября... И это на завершающей стадии производства, оно должно было отправиться в другую страну. Поэтому нам пришлось договориться с другой страной, что они отступят, что эта система может пойти в Украину...", - отметила министр.

Напомним, войска России без объявления войны вторглись в Украину рано утром 24 февраля. Противники также запускали по украинской территории различные ракеты, было много жертв и пострадавших.

В середине июля президент Владимир Зеленский сообщил, что РФ запустила по Украине более трех тысяч крылатых ракет.

Власти Украины попросила союзников помочь закрыть наше небо, в частности, предоставить системы ПВО, а также истребители.

Западные государства, в том числе Германия, пообещали помочь Украине. Украина подала еще в начале июля подала заявку на покупку 11 единиц систем ПВО IRIS-T SLM.

Западные СМИ узнали, что передача вооружения украинской стороне задерживается, поскольку нет разрешения со стороны канцлера Германии Олафа Шольца.

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