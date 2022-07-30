По мнению эксперта, вероятность ядерного удара на сегодняшний день равна нулю.

Военный эксперт Олег Жданов оценил шансы украинской системы противовоздушной обороны (ПВО) сбить ядерную ракету.

Свое мнение по этому поводу он высказал на YouTube.

"Вероятность будет очень низкая, но она существует, что мы можем сбить… Мы же сбиваем ракеты. Ну, вот летит ракета "Искандер", к ней же есть ядерная голова, летит ракета "Калибр", к ней есть ядерная голова… И мы сбиваем. Иногда успешно, иногда не успешно… Гипотетически мы можем сбить любую ракету", – отметил он.

Эксперт добавил, что все будет зависеть от типа ракеты и от того, насколько массированный будет удар.

Также Жданов заявил, что, по его мнению, вероятность ядерного удара на сегодняшний день равна нулю.

Ранее Олег Жданов заявил, что президент РФ Владимир Путин вряд ли решится развязать ядерную войну. Угроза того, что ядерное оружие станет последним аргументом в войне, очень низкая, считает эксперт:

"Коллективный Запад не позволит перевести эту войну в ядерную... Путину дали четко понять, что нанесут превентивный удар по центру принятия решений, как только начнут разговоры о применении ядерного оружия".

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