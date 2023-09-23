Украине необходимо создать глубокоэшелонированную систему ПВО, отметил эксперт.

Военный эксперт Олег Жданов ответил на вопрос, почему российские крылатые ракеты и дроны Shahed могут кружить по территории Украины.

По его словам, в Украине пока не создана глубокоэшелонированная система противовоздушной обороны (ПВО).

"Рашисты пытаются определить основные позиционные районы нашей ПВО. Они не могут ее достать, не могут ее уничтожить, постоянно маневрируют. Но примерно они знают, в каких районах она разворачивается. Соответственно, они накладывают эти районы на карту и понимают, где плотность ПВО выше, а где плотность ПВО ниже, и маршрут для крылатых ракет прокладывается там, где наименьшая плотность ПВО", - объяснил Жданов.

Украина вынуждена ставить имеющиеся комплексы ПВО в непосредственной близости от тех объектов, которые они защищают, добавил эксперт.

"И поэтому и Shahed, и крылатые ракеты кружат по территории Украины, пытаясь запутать нашу ПВО, пытаясь преодолеть районы, где она с наименьшей плотностью, и потом атаковать цели… Будет больше систем ПВО, будем создавать пояса противовоздушной обороны, начиная от границы нашей страны и глубже - до самого центра", - заявил Жданов.

Производство ракет в России - что сообщалось

Напомним, недавно в СМИ появилась информация, что Россия увеличила производство ракет. Якобы она сумела преодолеть санкции и экспортный контроль.

Отмечалось, что Россия смогла подорвать экспортный контроль США. Для этого она использовала свои разведывательные службы и Министерство обороны.

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