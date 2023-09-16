Корабль подбил украинский экспериментальный дрон "Морской малюк".

Поврежденный во время атаки украинским дроном "Морской малюк" (SeaBaby) российский ракетный корабль "Самум" вряд ли успеют отремонтировать в Севастополе до освобождения оккупированного Крыма, предположил военный эксперт Олег Жданов.

"Несмотря на все попытки уничтожить дрон и предотвратить столкновение, БПЛА попал в заднюю правую часть рашистского судна, нанеся значительные повреждения этому кораблю. В результате этой атаки корабль не затонул, не потерял плавучесть, но он полностью потерял ход, у него большой дифферент на корму и крен на правый борт. В таком перекошенном виде рашистам удалось затащить этот корабль в Севастопольскую бухту, - отметил эксперт. - Корабль станет на ремонт, и я думаю, что вряд ли они успеют его отремонтировать в Севастополе до нашего освобождения Крыма. А в таком состоянии буксировать его через море просто нереально".

При этом Жданов акцентировал, что экспериментальный украинский дрон работал в условиях шторма: "Высота волны была 1,5-2 метра".

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Кроме того, эксперт обратил внимание и на то, что БПЛА атаковал корабль недалеко от Севастопольской бухты: "Там, где, по идее, должно быть самое большое скопление всех средств разведки, охраны и обороны".

Атака на ракетный корабль РФ "Самум" - что сообщалось

Как писал УНИАН, российский ракетный корабль "Самум" получил значительные повреждения возле Севастополя в результате удара экспериментальным дроном "Морской малюк". Корабль потерял ход, и его отбуксировали на ремонт.

Ранее сообщалось, что морские надводные дроны "Морской малюк" (SeaBaby) - собственная разработка СБУ.

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