Он рассказал: чтобы иметь силы воевать дальше, ему "просто надо время от времени побыть дома возле жены и дочери".

Юрий по прозвищу Спринтер - офицер горно-штурмового подразделения 128-й Закарпатской бригады, рассказал, за что воюет на фронте и что дает ему силы продолжать сражаться.

Как говорится на Facebook-странице бригады, за несколько дней до вторжения россиян у него родилась дочь, и Юрий решил: пока ребенку не исполнится год - на войну не пойдет.

"Хотел, чтобы ребенок хоть немного подрос, и жене было бы легче без меня. Так оно и произошло. В феврале 2023 года, когда ехал на работу, машину остановили полицейские и ТЦК. У меня давние проблемы с позвоночником, однако я и не пытался "откосить", сразу пошел в учебный центр. Оттуда меня направили на курсы в Сухопутную академию, где я получил офицерское звание, после чего попал в 128 ОГШБр", - рассказал Юрий.

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Он рассказывает, что к выполнению сложных боевых задач относится с холодным умом.

"Здесь все просто - или ты, или тебя. Думать во время боя некогда, действуешь автоматически. Это уже потом анализируешь...", - рассказал он.

По словам бойца, он лично воюет за погибших товарищей.

"У нас очень дружный коллектив, ребята из разных регионов, преимущественно запад и центр. Все простые работяги, 90 процентов мобилизованы. Именно за них и воюю, а та земля в Луганске или Донецке мне не нужна...", - рассказывает военный.

Он добавил: чтобы появились силы воевать дальше, ему "просто надо время от времени побыть дома у жены и дочери - этого достаточно".

Бойцы о войне в Украине

Ранее военный 126 батальона 112 бригады Игорь Салий рассказал, что самое важное на войне - это моральный дух, а не физическое состояние.

"Когда я видел парня с тоненькими ножками с здоровенным пивным пузом, то думал, ну что это за воин. А потом выяснялось, что это киборг умноженный на бесконечность, супер воин", - подчеркнул Салий.

В то же время, по его словам, важно иметь и хорошую физическую подготовку, потому что приходится носить на себе 30 кг и более боекомплекта и снаряжения.

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