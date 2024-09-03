Победа над Россией - это гибель всех, кто в Кремле и большого количества россиян.

На войне, как оказалось, самое важное это моральный дух, а не физическое состояние. Об этом сказал офицер Центра масштабирования технологических решений, экс-командир 5 роты 126 батальона 112 бригады Игорь Салий в эфире Укринформ TV.

Он отметил, что нередко ошибался в бойцах, оценивая их внешность.

"Когда я видел парня с тоненькими ножками с здоровенным пивным пузом, то думал, ну что это за воин. А потом выяснялось, что это киборг умноженный на бесконечность, супер воин", - подчеркнул Салий. Видео дня

В то же время, по его словам, важно иметь и хорошую физическую подготовку, потому что приходится носить на себе 30 кг и более боекомплекта и снаряжения.

"Очень трудно было носить. Удивлялся, как это выдерживали ребята в возрасте 50-55 лет. Выдерживали все. Я добегал и умирал, но не показывал, что уже истощен, еще помогал своим, но я не знаю как они это все преодолевали", - сказал Салий.

Он рассказал, что у него был переломный момент на войне, когда были очень большие потери. "Я уже не совсем понимал где наши, где не наши. У меня уже было сложное морально-психологическое и физическое состояние. Это когда уже было все слишком. Я увидел за короткое время столько, сколько нормальному человеку хватило бы на 10 жизней. И когда я думал, что все, то приехали ребята, нас поменяли и я поехал в больницу", - отмечает Салий.

Он также отметил, что победа дается Украине "какими-то невероятными потерями". При этом добавил, что речь идет не столько о количестве, ведь даже если один человек погиб в подразделении, это горе для всех.

"Нельзя так говорить, но я вижу победу - как гибель всех, кто находится в Кремле и очень большого количества россиян. Я надеюсь, что это будет очень скоро. Потому что один дядя сказал, что война закончится очень неожиданно, то есть даже не поймешь этого. Я очень этого хочу. Потому что я не хочу, чтобы были очень долгие переговоры. Я хочу, чтобы было "бах" и они все сдохли и мы победили", - сказал Салий.

Украинские бойцы на фронте

Как сообщал УНИАН, по оценкам психологов, многие фронтовики пострадали от посттравматического стрессового расстройства. Военные психологи уже опасаются ухудшения психического здоровья военнослужащих.

Военный псилохолог Илья, который работает в центре поддержки, рассказал, что главная цель заведения - реабилитация военнослужащих, чтобы они оставались здоровыми и физически, и морально, и эмоционально. Ранее он участвовал в боевых действиях, поэтому понимает травму войны из собственного опыта, поэтому его пациенты чувствуют себя более комфортно и легче идут на контакт, рассказывая собственный опыт.

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