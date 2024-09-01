На фронте не хватает добровольцев и людей, готовых воевать не "из-под палки", а те, кто уже служат, теряют мотивацию из-за усталости.

В Киеве и других частях Украины люди забыли, что такое война, из-за чего не хватает добровольцев. Среди призванных тоже не хватает тех, кто "понимает, что в стране война", а не тех, кто действует под давлением, рассказал младший сержант 5 отдельной штурмовой Киевской бригады и исполнительный директор "VoxUkraine" Максим Скубенко в интервью "Армия TV".

"Слова о том, что "власть провалила мобилизацию" - это издевательство. Никто ничего не проваливал. Вы живете хорошей жизнью именно потому, что власть пыталась выдержать этот баланс. Хотите непроваленный план мобилизации? У меня для вас плохие новости: если вы не хотите идти к блокпостам, они придут к вам", - отметил он.

По словам Скубенко, выходом будет "принудительная мобилизация", поскольку обычный рекрутинг ситуацию не спасет. Люди, скорее всего, выберут стать операторами БПЛА, чем пойти в пехоту. А именно пехотинцев и штурмовиков сейчас остро не хватает.

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"Если русня сейчас мобилизует на мясо свои миллионы, мы долго не продержимся, потому что у нас просто физически нет людей, чтобы их сдержать," - сказал он. "Если эти люди не появятся, до пары крупных городов это "нашествие" добежит."

Скубенко также подчеркнул, что страх смерти - это хорошо, поскольку бойцы иначе могут перестать реагировать на "звук запущенных снарядов" и не идти в укрытия. Главное - контролировать свой страх.

"Мы все пройдем через войну. Сейчас сложно, и дальше будет ещё сложнее, поэтому лучше начать проходить это сейчас, пока не так сложно," - резюмировал он.

Мобилизация в Украине - последние новости

Накануне Верховная Рада приняла в целом законопроект о мобилизации. Решение поддержали 283 народных депутата.

Перед этим нардепы изъяли из документа норму о демобилизации. Она предусматривала увольнение со службы военных, которые в целом отслужили 36 месяцев во время действия военного положения.

Сейчас в законе о мобилизации нет ни одного определенного срока для демобилизации тех, кто защищает Украину с первых дней полномасштабного вторжения.

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