К участию в мероприятии присоединились более 200 представителей средств массовой информации из разных стран.

Пресс-секретарь президента Украины Владимира Зеленского Сергей Никифоров объяснил проведение пресс-конференции президента в Киевском метрополитене - на станции "Майдан Незалежности".

Как передает корреспондент УНИАН, об этом он сказал в комментарии журналистам перед началом пресс-конференции.

Никифоров отметил весомость того, чтобы с течением времени не исчезало внимание к Украине.

"Пока любопытство и внимание - безумное. Очень хотелось бы, чтобы так было и в дальнейшем, чтобы такое внимание мира было к проблемам Украины и в дальнейшем. Собственно, из-за этого мы и собираем такую общую пресс-конференцию... Идея была в том, чтобы собрать как можно большее количество людей, журналистов, иностранных, в первую очередь, которые здесь работают несмотря на риск, несмотря на опасность. И им спасибо за то, что они делают, за то, что они честно освещают эти события", - сказал он.

На вопрос, почему для проведения пресс-конференции выбрали станцию метрополитена, Никифоров отметил, что метрополитен является еще и бомбоубежищем.

"Мы имеем возможность делать это в прямом эфире теперь. Потому что в любом другом случае был бы риск, что туда бы что-то прилетело... В прямом эфире видно, где именно президент находится в этот конкретный момент времени", - отметил пресс-секретарь.

Так, кроме безопасного вопрос, Никифоров добавил, что метро - это еще и "интересная локация".

"Президент любит интересные форматы. Я думаю, что за три года это уже стало понятно", - сказал он.

Также, отметил Никифоров, станция "Майдан Незалежности" была удобна для проведения мероприятия логистически.

По его словам, к участию в мероприятии присоединились более 200 представителей средств массовой информации из разных стран.

Никифоров также отметил, что необходимость проведения большой пресс-конференции назрела уже давно.

"Все зависело также от занятости президента. Хотели, на самом деле, в прошлую среду. Но из - за того, что не получилось, переместились на субботу", - отметил пресс-секретарь.

Напомним, Зеленский раскритиковал генсека ООН за решение посетить Россию перед Украиной.

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