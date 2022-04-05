Он отметил, что после огласки о массовых убийствах гражданских на Киевщине оккупанты могут по-другому относиться к своим преступлений и попытаться их скрыть.

Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что финал своей жизни все российские пропагандисты в лучшем случае проведут за решеткой.

Об этом он заявил в видеообращении.

"Уверен, что вы знаете про новую-старую тактику российских пропагандистов, которые пытаются постоянно отвергать обвинения против российских военных. Почему новую-старую? Все просто, потому что такую же тактику они применили, когда оккупанты сбили малайзийский "Боинг" над Донбассом. Они обвиняли Украину. Даже придумывали разные конспирологические якобы объяснения. Дошли и до того, что даже утверждали, будто трупы "подбросили" на борт самолета перед тем, как он упал", - рассказал президент.

По мнению Зеленского, сейчас оккупанты делают примерно то же: "так же врут, пытаются искажать факты, но, как и тогда, у них ничего не получится и они не смогут обмануть весь мир".

Он считает, что наступит время, когда каждый россиянин узнает всю правду о том, кто из их сограждан убивал, кто отдавал приказы, а кто закрывал глаза на эти убийства.

"Мы все это установим. И сделаем глобально известным. Сейчас 2022 год. И у нас есть гораздо больше инструментов, чем у тех, кто привлекал к ответственности нацистов после Второй мировой войны", - добавил глава государства.

Президент отметил, что после огласки о массовых убийствах гражданских на Киевщине оккупанты могут по-другому относиться к своим преступлениям на другой территории Украины, куда они зашли.

В частности, они уже запускают лживую кампанию, чтобы спрятать собственную вину в массовых убийствах гражданских людей в Мариуполе.

"Они сделают десятки постановочных интервью, перемонтированных записей, будут специально убивать людей так, чтобы это выглядело, будто их убил кто-то другой. Предположительно, теперь оккупанты будут пытаться спрятать следы своих преступлений. Они не сделали этого в Буче, когда отступали. Но на другой территории это возможно", - сказал он.

Зеленский подчеркнул, что "каждый нормальный человек" в мире понимает, кто принес войну и массовые смерти на украинскую землю, ведь есть множество доказательств того, что именно российские войска уничтожают мирные города, похищают, пытают, убивают мирных людей.

"Поэтому российским пропагандистам и их руководителям сейчас может прибегнуть лишь одно: наработать на приговор будущему трибуналу, который будет подобным приговора Юлиусу Штрайхеру, одному из идеологов нацизма, главному редактору еженедельника "Дер Штюрмер". Он был казнен за антисемитскую пропаганду и призывы к геноциду", - рассказал он.

Глава государства добавил, что в наше время уже не казнят, однако всем "скабеевым, вечерним мудодзвонам, фронтовым лжецам и их руководителям" в Москве стоит запомнить, что финал их жизни будет за решеткой в лучшем случае.

Ранее сообщалось, что российские пропагандисты опубликовали статью "Что Россия должна сделать с Украиной". В ней мирное население Украины называют "пособниками нацистов", которых следует "перевоспитать" и подавить в сфере политики, культуры и образования.

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