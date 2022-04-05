По словам президента, во многих освобожденных районах Киевской, Черниговской, Сумской областей оккупанты делали такое, чего местные не видели даже во время нацистской оккупации 80 лет назад.

Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что в Бородянке и некоторых других освобожденных городах количество жертв оккупантов может быть еще больше, чем в Буче.

Об этом он заявил в видеообращении.

"Сегодня был действительно тяжелый день, эмоциональный", - отметил президент.

Зеленский напомнил, что сегодня посетил освобожденные от оккупантов города на Киевщине: Стоянку, Ирпень, Бучу.

"Конечно, сейчас эта местность выглядит уже не так как вчера. Тела убитых украинцев уже забрали с большинства улиц, но во дворах, домах убитые еще остаются", - рассказал он.

По словам главы государства, города "разбиты", на дорогах сожжена военная техника, расстреляны машины.

"Особенно тяжело смотреть на следы пуль на автомобилях с надписью "Дети". Мы только начали расследование всего того, что наделали эти оккупанты", - сказал он.

Президент подчеркнул, что сейчас только в одной Буче известно о более 300 убитых и замученных людях.

По его словам, вероятно, перечень жертв будет значительно больше, когда будет проверен весь город.

"И это только один город, одна из многих украинских общин, которую удалось захватить российским военным. Уже есть информация о том, что в Бородянке и других освобожденных городах число жертв оккупантов может быть еще больше", - добавил Зеленский.

Он подчеркнул, что во многих освобожденных районах Киевской, Черниговской, Сумской областей оккупанты делали такое, чего местные не видели даже во время нацистской оккупации 80 лет назад.

Бучанская резня

Как сообщал УНИАН, 1 апреля мэр Бучи Анатолий Федорук сообщил, что ВСУ выгнали из города российских оккупантов. Перед отступлением захватчики минировали гражданские сооружения, объекты инфраструктуры и некоторые участки.

На улицах города впоследствии обнаружили тела убитых мирных жителей со связанными руками. Выяснилось, что российские солдаты насиловали, издевались и пытали людей. Также в городе нашли братскую могилу с более 280 телами мирных жителей.

В Москве уже назвали информацию о пытках, изнасилованиях и убийствах "провокацией".

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