Президент Украины Владимир Зеленский посетил командные пункты и передовые позиции украинских войск в районе Бахмута и Лисичанска, что в Луганской области.

Об этом сообщается на сайте главы государства.

Во время визита президент заслушал информацию об оперативной обстановке на этих участках фронта, а также отчет о материально-техническом обеспечении украинских защитников.

Отмечается, что Зеленский также пообщался с украинскими военными и вручил им государственные награды.

Ранее сообщалось, что ситуация в Лисичанске очень сложная, в городе разрушено 60% инфраструктуры и жилых застроек. Российские оккупанты без перерыва палят по всему городу.

Напомним, что в воскресенье, 5 июня, Владимир Зеленский впервые с начала полномасштабного вторжения посетил Запорожскую область. Там он приехал на передовые позиции украинских военных и вручил им государственные награды.

Во время совещания стало известно, что российские захватнические войска временно оккупировали почти 60% территории Запорожской области.

Кроме того, глава государства посетил санаторий, где живут украинцы, которые были вынуждены покинуть свои дома из-за войны.

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