Враг разрушил 2701 объект инфраструктуры, из которых на сегодня восстановлено почти 700.

Почти 60% территории Запорожской области временно оккупировали русские войска.

Об этом шла речь во время совещания, которое президент Украины Владимир Зеленский провел во время рабочей поездки в Запорожской области.

Глава государства заслушал информацию от начальника Запорожской областной военной администрации Александр Старуха, а также военного командования и руководства управления Национальной полиции в области.

По словам Старуха, почти 60% территории региона временно оккупировали российские войска, на части продолжаются бои.

Он отметил, что 77 населенных пунктов области обесточены из-за боевых действий.

Кроме того, враг разрушил 2701 объект инфраструктуры, из которых на сегодня восстановлено почти 700.

На Запорожье созданы гуманитарные хабы для приема жителей временно оккупированных территорий и населенных пунктов, где продолжаются боевые действия.

"Последние 15 дней наибольшее количество людей приезжает из Херсонской области. Также прибывают из Мариуполя", - сказал начальник ОВА.

Президент поручил руководству Запорожской области оказать всю необходимую помощь лицам, перемещенным с временно оккупированных территорий.

"Много людей приезжает из населенных пунктов, которые временно оккупированы врагом. Должны сосредоточиться на том, чтобы решить их бытовые проблемы, обеспечить переселенцев жильем. Также надо позаботиться о трудоустройстве этих людей. Уверен, что среди них есть квалифицированные специалисты", - отметил Зеленский.

Напомним, что сегодня президент Владимир Зеленский посетил передовые позиции украинских бойцов на Запорожье.

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