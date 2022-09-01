На временно оккупированных территориях из-за таких растут антироссийские настроения.

Россияне завезли на временно оккупированные территории Украины провокаторов, которые выдают себя за тех, кто якобы убегает от преступлений украинских сил.

Как рассказала на брифинге заместитель министра обороны Анна Маляр, ссылаясь на данные украинской разведки, в рамках пропагандистской кампании по территории РФ массово приезжают специально подготовленные провокаторы.

Эти люди выдают себя за беженцев, якобы пострадавших от ВСУ. Разведчики рассказали, по каким утверждениям их можно опознать.

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"Таким образом они распространяют недостоверную и искаженную информацию, которая шокирует вымышленными подробностями о гибели мирного населения, особенно детей. Характерным признаком действий провокаторов является восхваление решения военного руководства об организации образовательного процесса на временно оккупированных территориях Украины", - сказала заместитель министра обороны.

Также пропагандисты пытаются убеждать людей в решимости РФ "успешно завершить" войну против Украины. В качестве подтверждения приводят указ российского диктатора Владимира Путина об увеличении численности российской армии.

"Общественность оккупированной украинской территории четко осознает, что увеличение численности армии будет происходить за счет призыва будущих выпускников местных учебных заведений на временно оккупированных территориях. И это непременно произойдет. И эти люди обязательно станут пушечным мясом", – добавила замминистра.

Как отметила Маляр, на временно оккупированных территориях из-за этого растут антироссийские настроения.

Как сообщал УНИАН, в конце августа появился указ российского президента Владимира Путина об увеличении армии на 137 тысяч человек,.

Заместитель директора Украинского Центра исследований армии, конверсии и разоружения Михаил Самусь заявил, что это – "фактически частичная мобилизация без объявления мобилизации".

Военно-политический обозреватель группы "Информационное сопротивление" Александр Коваленко, комментируя указ Путина об увеличении штатной численности военнослужащих РФ, заявил, что так российский диктатор раскрыл реальные потери российской армии, которые необходимо компенсировать.

Также сообщалось, что в Генеральном штабе Вооруженных сил Российской Федерации настаивают на всеобщей мобилизации, поскольку российская армия несет огромные потери на войне в Украине. А представители Федеральной службы безопасности РФ проводят уже вторую волну мобилизации на оккупированных территориях Луганской области.

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