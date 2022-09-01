Они вкладывали деньги в "картинку", но недофинансировали более необходимые нужды армии.

Военный эксперт Александр Мусиенко назвал причины, по которым российская армия оказалась гораздо слабее, чем предполагал весь мир.

Об этом он рассказал в эфире телеканала FREEDOM.

По его мнению, кроме коррупции, российскую армию ослабило неправильное планирование и недооценка соперника.

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"Это всегда желание смотреть свысока на своих соседей и недооценивать. Это тоже сыграло большую роль, ведь планирование и организация проведения любой военной операции имеет чрезвычайно важное значение. И мы видим серию ошибок, которые допустила российское военное командование. Которое привело к тому, что у них нет каких-то успехов стретегических в войне против Украины. Они несут существенные потери, фактически были вынуждены отступать как с Киевского, Черниговского направлений, так и из-под Харькова", - сказал Мусиенко.

Все это свидетельствует о том, что в российской армии есть системные проблемы.

"Дело в том, что номинально, если посмотреть на бумаге, то армия очень большая, очень много техники и вооружений. Но по факту, когда они сталкиваются с тем, что необходимо со складов снимать те или иные системы вооружения, оказывается, что очень много некомплекта. Либо разворовывалось, либо нет в наличии, либо в непригодном состоянии и т.д", - отметил эксперт.

Еще одной проблемой он назвал неправильное распределение финансирования.

"Система финансирования распределялась таким образом, чтобы поддерживать этот миф величия. Соответственно выделялись огромнейшие деньги на различного рода ракетные программы, поддержания имиджа войск стратегического назначения. России все время было мало", - отметил Мусиенко.

Также Российская Федерация большое количество финансов вкладывала в свой флот.

"Но пример крейсера "Москва" и других кораблей продемонстировал, что они очень уязвимые и к украинским противокорабельным ракетам и к другим. Они вкладывали очень большие деньги именно в то, чтобы поддерживать миф величия, чтобы грозить Америке, угрожать другому миру ядерным пеплом и тем, о чем говорила пропаганда. Но недофинансировали более необходимые нужды", - объяснил он.

Мусиенко отметил, что армейские подразделения механизированных частей и часть десанта оказались неподготовленными к тому, чтобы выполнять успешные штурмовые действия. И "картинка", которую показывали во время военных учений, не соответствует действительности.

"Огромные структурные проблемы в командовании, связанные с централизацией войск. И мы видим, что сейчас в России все время идет изменение структуры командования", - добавил он.

Ранее журналисты идентифицировали более 900 военных из элитных подразделений Российской Федерации, которых ликвидировали в Украине.

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