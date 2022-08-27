По словам Самуся, решение увеличить численность армии Россия приняла слишком поздно.

Россия рассчитывает нарастить военный контингент в два раза и выйти снова с какими-то военными операциями в Украине.

Такое мнение в эфире марафона FREEДОМ высказал заместитель директора украинского Центра исследований армии, конверсии и разоружения Михаил Самусь.

По словам эксперта, указ российского президента Владимира Путина об увеличении армии на 137 тысяч человек, – "фактически частичная мобилизация без объявления мобилизации".

"Правовое состояние России не меняется, не введено военное положение, не меняется ситуация в правовом поле, но что такое 137 тысяч штатных должностей, о которых идет речь в указе (Путина). Это означает, что не просто будет набор каких-то людей, "вагнеровцев" или каких-то национальных батальонов, это будут создаваться новые части, соединения, подразделения. Речь идет о нескольких дивизиях как минимум. Что такое новые дивизии – нужен обученный офицерский состав, обученные сержантский состав и специалисты, .. которые смогут управлять техникой и организовывать боевые действия. К этим 137 тысячам, нескольким дивизиям, нужно будет штатное вооружение, штатные ресурсы, обеспечение и так далее", – отметил Самусь.

Эксперт подчеркнул, что аналогичное количество военных Россия привлекла для полномасштабного вторжения в Украину 24 февраля.

"Примерно 100 тысяч человек это у них базовый контингент, которым Россия проводила все свои войны (Первую и Вторую чеченскую войну, войну против Грузии). Чуть больше они собрали для Украины. Это костяк боевой. Как считается, у них всего было 300 тысяч человек из боевых частей, которые могут воевать. Так вот 137 тысяч дополнительно к 300 тысячам – это много. Но примерно 100 тысяч человек у них вышло, выбыло (убитыми, ранеными, дезертирами). Путин идет ва-банк. Мы знаем, у них проблемы с набором личного состава, а теперь нужно набрать личный состав где-то обученный, специалистов, заплатить им, собрать технику, которая едет и стреляет. Это вызов для всей системы. Я так понимаю, что это уже генералы пришли сказали: "Нам нужно хотя бы 137 тысяч, чтобы проломить оборону". Путин сказал: "Делайте, что хотите, мне все равно". Он понимает, что его жизнь висит на волоске, который сейчас образовался", – прокомментировал специалист.

По словам Самуся, это решение Россия должна была принять еще за несколько месяцев до наступления.

"Сейчас, мне кажется, поздно. В чем расчет? Генеральная идея Путина в том, чтобы заморозить фронт сейчас (в переносном смысле), заморозить Европу (в прямом смысле) зимой через дефицит газа и нефти, Украину тоже. На весну создать новую группировку и с удвоенными усилиями – нарастить контингент в два раза – выйти снова с какими-то военными операциями. Но я думаю, что все это будет полный крах российской империи, путинского режима", – уверен он.

По словам эксперта, Украина уже сейчас очень активно влияет огневым способом на глубокие позиции противника, наращивает свои возможности в высокоточном оружии, высокоточными ракетами, ударами.

"В том числе ударами по Крыму. И Европа не замерзнет, выдержит газовую, энергетическую войну", – добавил Самусь.

Как сообщал УНИАН, военно-политический обозреватель группы "Информационное сопротивление" Александр Коваленко, комментируя указ Путина об увеличении штатной численности военнослужащих РФ, заявил, что так российский диктатор раскрыл реальные потери российской армии, которые необходимо компенсировать.

Также сообщалось, что в Генеральном штабе Вооруженных сил Российской Федерации настаивают на всеобщей мобилизации, так как российская армия несет огромные потери на войне в Украине. А представители Федеральной службы безопасности РФ проводят уже вторую волну мобилизации на оккупированных территориях Луганской области.

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