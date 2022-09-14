ВС РФ, вероятно, будут применять иранские БПЛА не для нанесения ударов по стратегическим целям, а по тактическим.

Россия испытывает нехватку вооружения, поэтому все чаще закупает его в странах, на которые распространяются жесткие международные санкции.

Об этом говорится в сводке британской разведки.

Аналитики отметили, что ВСУ вчера впервые отчитались о сбитии иранского БПЛА Shahed-136 в Купянском районе, которые Россия закупила у Тегерана. Это свидетельствует об использовании иностранных дронов уже непосредственно на поле боя.

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Однако в британской разведке считают, что ВС РФ, вероятно, будут применять БПЛА не для нанесения ударов по стратегическим целям, а по тактическим.

Shahed-136 - ударный БПЛА одностороннего действия с заявленной дальностью полета 2500 километров. Подобные системы иранского производства, вероятно, использовались при нападениях на Ближнем Востоке, в частности против нефтяного танкера Mercer Street в июле 2021 года, поясняют в разведке.

"Потеря Shahed-136 вблизи линии фронта указывает на то, что существует реальная вероятность того, что Россия пытается использовать эту систему для нанесения тактических ударов, а не для стратегических целей в глубине украинской территории", - говорится в сообщении.

Отмечается, что Россия "почти наверняка все чаще закупает оружие у других государств, на которые распространяются жесткие санкции, таких как Иран и Северная Корея, поскольку ее собственные запасы истощаются".

Война в Украине: актуальные данные

Продолжается контрнаступление ВСУ на юге и в Харьковской области. На Харьковщине украинские силы освободили более 300 населенных пунктов, в общем - 3,8 тыс. кв. км и около 150 тысяч населения, хотя реальное количество "почти в два раза больше".

Вместе с тем, похоже, группировка войск РФ на реке Оскол с выходом на админграницу Луганской области, где противник смог раньше закрепиться, может быть разгромленной из-за отсутствия подкрепления.

По состоянию на 13 сентября продолжались бои за контроль над Лиманом, пророссийские боевики и военные накануне покинули Кремневую, но туда пока не зашли ВСУ.

На юге защитники продолжают бить по логистике врага. Россияне наращивают резервы на левом берегу. ВСУ фиксируют единичные попытки РФ штурмовать некоторые участки фронта. Однако после жесткого отпора оккупанты возвращаются без техники и с потерями личного состава.

По мнению западных аналитиков, нынешние успехи контрнаступления ВСУ могут стать переломным моментом войны. И наибольшей неожиданностью они стали для самих россиян, убеждены в Пентагоне.

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