Скоро ВСУ освободят Лиман, а оттуда уже до Луганской области рукой подать, заявил глава ОВА Гайдай.

Продолжаются бои за контроль над Лиманом, откуда начнется деоккупация Луганской области. На участок Сватово-Троицкое РФ, вблизи украинско-российской границы, стягивает остатки своих войск.

Об этом в эфире Настоящего времени рассказал глава Луганской ОВА Сергей Гайдай.

"Основной удар, конечно, будет там. Оттуда и начнется деоккупация Луганской области", - отметил Гайдай. Видео дня

В то же время, по его данным, российские войска вышли из Кременной вместе з коллаборантами, но ВСУ там еще нет: "У нас уже три дня висит украинский флаг в Кременной, его никто не снимает. Соответственно, все коллаборанты и гауляйтеры удрали".

Нет даже пророссийских боевиков, подтвердил Гайдай.

На вопрос, почему РФ оставила город, Гайдай отметил: "Они (русские - ред.) прекрасно понимают, что российская армия посыпалась. Скоро ВСУ освободят Лиман, а оттуда уже до Луганской области рукой подать. При хорошем развитии событий шансов убежать у них оттуда не будет".

В настоящее время противник пытается создать оборонный рубеж в районе Сватово-Троицкого. "Там граница с РФ и уже переход от Лимана в Луганскую область", - объяснил Гайдай.

Война в Украине: актуальные данные

Продолжается контрнаступление ВСУ на юге. С начала наступательной операции защитникам удалось подвинуть линию фронта на 12 километров. В течение 12 сентября отражены атаки врага в районах Зайцево, Бахмута, Бахмутского, Красногоровки, Водяного, Безымянного и Новогригорьевка.

А вот украинское контрнаступление в Харьковской области оказалось для россиян неприятной неожиданностью. В Пентагоне отметили, что воины ВСУ вытеснили большую часть оккупантов за пределы Украины и освободили Изюм и Купянск.

На деоккупированных территориях украинские правоохранители продолжают находить пыточные и жестоко убитых россиянами местных жителей.

Ранее в Институте изучения войны констатировали, что контрнаступление ВСУ переломило ход войны, но боевые действия затянутся до 2023 года - после стабилизации линии фронта защитникам придется начинать новые атаки.

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