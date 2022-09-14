Группировка войск РФ, похоже, не получают подкрепления, и украинские войска, вероятно, смогут использовать эту слабость.

Аналитики Института изучения войны сомневаются в способности российской группировки, которая находится у реки Оскол в Харьковской области, помешать дальнейшему продвижению украинских сил.

Об этом говорится в отчете ISW.

Сами рашистские блогеры определили Оскол как новую линию фронта. 13 сентября они сообщали, что ВСУ перешли реку вброд в Боровой - примерно в 30 км к северо-востоку от Изюма и недалеко от админграницы Луганской области.

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Это, по мнению аналитиков, указывает то, что украинские силы продолжают локальные наземные атаки, чтобы создать угрозу российским позициям за рекой.

"В то же время российские войска вряд ли будут достаточно сильны, чтобы помешать дальнейшему продвижению украинских войск вдоль всей реки Оскол, потому что они, похоже, не получают подкрепления, и украинские войска, вероятно, смогут использовать эту слабость для возобновления контрнаступления через Оскол, если они это выбрали", - говорится в отчете.

Как писал УНИАН, в конце августа ВСУ официально пошли в контрнаступление на юге, однако в начале сентября боевые действия активизировались и в Харьковской области.

С 6 сентября в результате наступательной операции в Харьковской области ВСУ освободили 3,8 тыс. кв. км, более 300 населенных пунктов и около 150 тысяч населения. Однако реальная цифра освобожденных территорий в Харьковской области почти в два раза больше.

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