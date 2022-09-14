Контрнаступление ВСУ под Харьковом и на юге, вероятно, вынудили Россию отложить планы аннексии на неопределенный срок.

Российское руководство, похоже, намеревалось аннексировать Харьковскую область в начале сентября, но контрнаступление ВСУ этому помешало.

К таким выводам пришли аналитики из Института изучения войны (ISW).

Накануне стало известно, что россияне во время оккупации подсоединили село Казачья Лопань (в 10 километрах от украинско-российской границы) к российской энергосистеме.

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Подсоединение оккупированных районов является очевидным шагом на пути к полной экономической и административной интеграции в состав РФ.

"Контрнаступление ВСУ под Харьковом и на юге, вероятно, вынудило Россию отложить планы аннексии на неопределенный срок", - отметили эксперты.

Война в Украине: актуальные данные

Продолжается контрнаступление ВСУ на юге и в Харьковской области. На Харьковщине украинские силы освободили более 300 населенных пунктов, в общем - 3,8 тыс. кв. км и около 150 тысяч населения, хотя реальное количество "почти в два раза больше".

Вместе с тем, похоже, группировка войск РФ на реке Оскол с выходом на админграницу Луганской области, где противник смог раньше закрепиться, может быть разгромленной из-за отсутствия подкрепления.

По состоянию на 13 сентября продолжались бои за контроль над Лиманом, пророссийские боевики и военные накануне покинули Кремневую, но туда пока не зашли ВСУ.

На юге защитники продолжают бить по логистике врага. Россияне наращивают резервы на левом берегу. ВСУ фиксируют единичные попытки РФ штурмовать некоторые участки фронта. Однако после жесткого отпора оккупанты возвращаются без техники и с потерями личного состава.

По мнению западных аналитиков, нынешние успехи контрнаступления ВСУ могут стать переломным моментом войны. И наибольшей неожиданностью они стали для самих россиян, убеждены в Пентагоне.

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