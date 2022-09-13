Россияне четко знают, как сдаться в плен и навредить своему подразделению.

Вооруженные силы Украины продвигаются на Херсонском направлении, но не называют освобожденные населенные пункты в целях соблюдения норм безопасности.

Об этом в эфире телемарафона сообщила начальник объединенного координационного штаба пресс-центра Сил обороны юга Украины Наталья Гуменюк.

Сейчас даже в освобожденных населенных пунктах продолжаются мероприятия, направленные на устранение следов деятельности оккупантов, в частности разминирование территорий.

"Продвижение наше продолжается, работа продолжается. Успехи весьма убедительны. Мы держим огневой контроль над логистикой врага на оккупированной территории, мы контролируем транспортные артерии, где они с невероятной настойчивостью пытаются испытывать новые средства для переправы через Днепр. Но, как только они загружают новый понтон или баржу для транспортировки, наш огневой контроль срабатывает четко", - отметила Гуменюк.

Моральное состояние оккупантов на Херсонщине уже шаткое. Сработала агитационная работа, деятельность Руху опору на оккупированной территории. Россияне информированы, как сдаться в плен и навредить своему подразделению, делая невозможным его способность идти в бой.

Впрочем, россияне наращивают резервы на левом берегу, ведь на правый берег технику переправить очень трудно. По словам Гуменюк, российские оккупанты понимают, что должны выполнять приказ, но осознают его абсурдность. ВСУ фиксируют единичные попытки РФ штурмовать некоторые участки фронта. Однако после жесткого отпора оккупанты возвращаются без техники и с потерями личного состава.

"Группировка русских на левом берегу уже в состоянии отчаяния. Группировка на правом берегу еще может добраться до своих границ без потерь", - констатировала Гуменюк.

Гуменюк подтвердила, что на левом берегу РФ сконцентрировала несколько подразделений "кадыровцев". В то же время она напомнила, что на передовых позициях тиктокеры не воюют, а выполняют функции заградительных отрядов, чтобы возвращать оккупантов к бою, не позволяя отступать.

Война в Украине: актуальные данные

Продолжается контрнаступление ВСУ на юге. С начала наступательной операции защитникам удалось подвинуть линию фронта на 12 километров.

А вот украинское контрнаступление в Харьковской области оказалось для россиян неприятной неожиданностью. В Пентагоне отметили, что воины ВСУ вытеснили большую часть оккупантов за пределы Украины и освободили Изюм и Купянск.

На деоккупированных территориях украинские правоохранители продолжают находить застенки и замученных россиянами граждан.

Ранее в Институте изучения войны констатировали, что контрнаступление ВСУ переломило ход войны, но боевые действия затянутся до 2023 года - после стабилизации линии фронта защитникам придется начинать новые атаки.

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