Росгвардия под видом борьбы с ДРГ ищет дезертиров.

Заключенные, которыми русские оккупанты пополняют свои войска, после получения оружия покидают подразделения и пытаются бежать в Россию.

Об этом говорится в сообщении Генерального штаба Вооруженных сил Украины в Facebook по оперативной информации по состоянию на 18:00.

Отмечается, что пополнение потерь подразделений российских оккупационных войск за счет заключенных лиц нанесло дополнительные проблемы командованию.

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"Так, завербованные военнослужащие из мест лишения свободы после получения оружия оставляют подразделения и ищут возможность вернуться на территорию Российской Федерации", - говорится в сообщении.

По имеющейся информации, после поражения Силами обороны склада с боеприпасами в Херсонской области 17 октября, часть подразделения, привлекалась к его охране, получила ранения, а остальные - прибегли к бегству.

"Подразделения Росгвардии под видом борьбы с диверсионно-разведывательными группами проводят мероприятия по поиску дезертиров", - отметили в Генштабе.

Проблемы РФ с комплектацией армии

Как сообщал УНИАН, ранее в Генштабе ВСУ отмечали, что продолжается пополнение потерь российских подразделений за счет заключенных. Так, в частности, на начало октября экс-заключенные составляют более половины из 8 тыс. боевиков частной военной компании "Вагнер".

Кремль начал незаконно привлекать к войне против Украины своих заключенных после громкого поражения под Харьковом. В сентябре появилось видео, как "повар Путина" Пригожин лично призывал зэков участвовать в рядах "вагнеровцев".

Более того, западные эксперты неоднократно замечали растущий дефицит живой силы в России. По состоянию на 14 октября в боях, по подтвержденным данным Генштаба ВСУ, уничтожено уже около 64 300 оккупантов.

Украинская разведка объясняет рекрут зэков в России нехваткой желающих воевать против ВСУ.

Экспертная среда сходится во мнении, что завербованные заключенные качественно не заменят кадровых военных на поле боя.

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