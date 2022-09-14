За сутки украинские защитники устранили 350 противников.

С момента полномасштабного вторжения Вооруженные силы Украины ликвидировали 53 650 российских оккупантов. За прошедшие сутки статистика увеличилась на 350 противников. Вместе с этим ВСУ взорвали более 60 единиц техники.

Обновленной статистикой потерь России поделился пресс-центра Генштаба Вооруженных сил Украины на официальной странице на Facebook. Данные традиционно разделены на общие и суточные.

Потери России в Украине по состоянию на 14 сентября

личного состава — около 53 650 (+350) человек ликвидировано;

танков — 2180 (+5);

боевых бронированных машин — 4665 (+3);

артиллерийских систем — 1290 (+11);

РСЗО — 311 (+0);

средств ПВО — 167 (+2);

самолетов — 246 (+2);

вертолетов — 215 (+2);

БПЛА оперативно-тактического уровня — 908 (+4);

крылатых ракет — 233 (+0);

кораблей/катеров — 15 (+0);

автомобильной техники и автоцистерн — 3501 (+32);

специальной техники — 120 (+3).

Все данные уточняются в связи с высокой интенсивностью сражений. Наибольшие потери враг понес на Донецком и Харьковском направлениях.

Видео дня

Напомним, с конца августа суточное количество ликвидированных врагов и уничтоженной техники сильно выросло. ВСУ в среднем устраняли 450 оккупантов ежедневно. Это связано с контрнаступлением, которое продолжается в Харьковской и Херсонской областях.

По данным Министерства обороны, украинские защитники в рамках атакующих действий освободили более 6 тысяч квадратных километров территории государства. А организацию контрнаступления похвалили в Пентагоне и президент США Джо Байден.

Тем временем Кремль впервые признал поражение в войне, когда войска РФ массово убегали от ВСУ на Харьковщине. Однако российская пропаганда уже пытается оправдать Путина.

Война Российской Федерации против Украины

24 февраля РФ вторглась в независимую Украину и устроила в стране настоящий коллапс. Оккупанты не только захватывают военные части, аэропорты и прочие стратегические объекты, но и стреляют по мирным жителям и многоэтажкам городов.

27 февраля 2022 года появилась информация о том, что Беларусь может объявить войну Украине. Официальных подтверждений вторжения ее армии на нашу территорию пока нет.

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