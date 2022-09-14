С момента полномасштабного вторжения Вооруженные силы Украины ликвидировали 53 650 российских оккупантов. За прошедшие сутки статистика увеличилась на 350 противников. Вместе с этим ВСУ взорвали более 60 единиц техники.
Обновленной статистикой потерь России поделился пресс-центра Генштаба Вооруженных сил Украины на официальной странице на Facebook. Данные традиционно разделены на общие и суточные.
Потери России в Украине по состоянию на 14 сентября
- личного состава — около 53 650 (+350) человек ликвидировано;
- танков — 2180 (+5);
- боевых бронированных машин — 4665 (+3);
- артиллерийских систем — 1290 (+11);
- РСЗО — 311 (+0);
- средств ПВО — 167 (+2);
- самолетов — 246 (+2);
- вертолетов — 215 (+2);
- БПЛА оперативно-тактического уровня — 908 (+4);
- крылатых ракет — 233 (+0);
- кораблей/катеров — 15 (+0);
- автомобильной техники и автоцистерн — 3501 (+32);
- специальной техники — 120 (+3).
Все данные уточняются в связи с высокой интенсивностью сражений. Наибольшие потери враг понес на Донецком и Харьковском направлениях.
Напомним, с конца августа суточное количество ликвидированных врагов и уничтоженной техники сильно выросло. ВСУ в среднем устраняли 450 оккупантов ежедневно. Это связано с контрнаступлением, которое продолжается в Харьковской и Херсонской областях.
По данным Министерства обороны, украинские защитники в рамках атакующих действий освободили более 6 тысяч квадратных километров территории государства. А организацию контрнаступления похвалили в Пентагоне и президент США Джо Байден.
Тем временем Кремль впервые признал поражение в войне, когда войска РФ массово убегали от ВСУ на Харьковщине. Однако российская пропаганда уже пытается оправдать Путина.
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