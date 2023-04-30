По его словам, во всем виновато российское командование, которое не предоставило его боевикам должного количества снарядов.

Главарь "Вагнера" Евгений Пригожин неожиданно заявил, что у его наемников появились проблемы в Бахмуте.

Комментируя ситуацию в городе, Пригожин заявил, что территориальный успех наемников в Бахмуте минимален, а потери - огромны.

"Продвинулись на 100-150 метров. От противника в Бахмуте осталось 2,98 квадратных километров территории города", – сказал главарь ЧВК.

Впрочем, якобы из-за снарядного голода на поле боя "минусуют" сотни "вагнеровцев". Последний раз во время атаки боевики захватили 100 метров территории, но ВСУ ликвидировали 94 человека.

Пригожин обвиняет в потерях командование ВС РФ, которое не обеспечило вооружением его наемников.

"Их должно было быть в пять раз меньше, если бы нам хватало снарядов", – заявил Пригожин.

"Вагнер" исчезает - что известно

Недавно основатель ЧВК "Вагнер" Евгений Пригожин внезапно объявил, что его наемники скоро перестанут существовать в качестве организации.

"Мы приходим к тому, что ЧВК "Вагнер" заканчивается и ЧВК "Вагнер" через какое-то короткое время перестанет существовать. Мы войдем в историю, ничего страшного, так бывает", - заявил он.

Впоследствии стало известно, что Пригожин боится контратак Сил обороны в Бахмуте. Более того, он пригрозил вывести своих наемников из города, если командование РФ не предоставит ему больше боеприпасов.

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