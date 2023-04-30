Он начал убеждать, что оккупационные войска не готовы к отражению атак украинцев.

Главарь частной военной компании "Вагнер" Евгений Пригожин боится контратак Сил обороны в Бахмуте. Более того, он пригрозил вывести своих наемников из города, если командование РФ не предоставит ему больше боеприпасов.

Об этом заявили специалисты Института изучения войны (ISW) в новом отчете. По словам аналитиков, Пригожин продолжает попытки убедить Кремль перейти к обороне на востоке Украины.

По его убеждению, украинское контрнаступление может начаться до 15 мая. В то же время командование РФ вообще не готовится к отражению атак.

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"Пригожин пригрозил вывести войска "Вагнера" из Бахмута, если российское военное командование не предоставит больше боеприпасов наемникам "Вагнера", - отмечают аналитики.

Эти угрозы, считают аналитики, свидетельствуют о том, что Пригожин опасается, что российские позиции в тылу Бахмута являются уязвимыми для контратак". В одном из интервью российскому пропагандисту Пригожин заявил, что наемники "Вагнера" продолжат воевать в Бахмуте, но будут вынуждены "организованно отступить или остаться и погибнуть", если ситуация не улучшится.

Отдельно Пригожин упомянул заместителя командующего российскими войсками в Украине Сергея Суровикина - якобы они вместе планировали задержку продвижения украинских сил в Бахмуте.

"Упоминание Пригожина о Суровикине, вероятно, является попыткой публично объединиться с Суровикиным, поскольку нынешний начальник Генштаба РФ Валерий Герасимов теряет расположение Путина", – отмечается в отчете.

Пригожин в панике из-за Бахмута

В начале марта появились данные о том, что силы ЧВК "Вагнер" Евгения Пригожина, на которые Москва поставила "ставку" для захвата украинского Бахмута, сильно истощены.

Проблемы наемников также признал сам Пригожин. Недавно, комментируя проблемы боевиков с поставками, он заявил, что ЧВК вообще скоро исчезнет.

Вместе с тем ВСУ остаются в городе и настроены решительно. Начальник пресс-службы 10-й горно-штурмовой бригады "Эдельвейс" Никита Шандыба ранее заявил, что россиянам готовят "сюрприз".

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