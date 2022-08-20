Остаются риски утечки водорода и распыления радиоактивных веществ, высока и пожарная опасность.

По состоянию на утро 20 августа Запорожская АЭС работает с риском нарушения норм радиационной и пожарной безопасности.

Об этом сообщает Энергоатом.

5 августа в результате атаки российских военных на Запорожскую АЭС на одном из энергоблоков сработала аварийная защита – и один из трех работающих энергоблоков теперь отключен. Во время обстрелов рашистов серьезно повреждены азотно-кислородная станция, объединенный вспомогательный корпус.

Остаются риски утечки водорода и распыления радиоактивных веществ, высока и пожарная опасность, информируют специалисты.

Из-за обстрела захватчиками станции повреждены три датчика радиационного мониторинга вокруг площадки сухого хранилища отработанного ядерного топлива ЗАЭС.

Повреждения также получило открытое распределительное устройство 750 кВ (ВРП-750).

Украинский персонал продолжает работать и прилагать все усилия для обеспечения ядерной и радиационной безопасности, а также ликвидации последствий повреждений.

"ЗАЭС до сих пор оккупирована и контролируется российскими военными. Учитывая то, что действия захватчиков предугадать невозможно, угроза физической безопасности станции остается. Сейчас Запорожская АЭС продолжает работать и вырабатывать электроэнергию для нужд отечественной энергосистемы", - говорится в сообщении.

Напомним, враг контролирует ЗАЭС с 4 марта. Захватчики также оккупировали Энергодар — город-спутник атомной электростанции.

Россияне уже не раз обстреливали территорию АЭС и даже повредили ряд объектов. Власти Украины просили о помощи в разрешении конфликта у Международного агентства по атомной энергии.

Евросоюз и более 40 стран мира призвали Россию немедленно вывести свои войска и персонал с ЗАЭС. А ООН готова поддержать поездку миссии МАГАТЭ на атомную электростанцию, если это одновременно одобрят и Украина, и РФ.

В случае катастрофы на объекте, по словам главы Запорожской областной военной администрации Александра Старуха, придется эвакуировать 400 тысяч жителей из двух областей.

Россия выступает против демилитаризированной зоны вокруг ЗАЭС, прикрываясь "уязвимостью" станции. По данным ГУР и американского Института изучения войны, рашисты готовят теракт на атомной электростанции под ложным флагом.

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