В Раде зарегистрировали законопроект об обучении на языках нацменьшинств, Венгрия отреагировала

Речь идет исключительно об официальных языках стран Евросоюза.

В Верховной Раде опубликовали текст законопроекта №16119 об обучении на языках национальных меньшинств в Украине.

В описании законопроекта говорится, что украинский язык остается основным в учебном процессе, но в отдельных школах, где есть классы или группы с обучением на языке национальных меньшинств, гарантируется право на использование соответствующего языка.

Авторы законопроекта подчеркнули, что речь идет только об официальных языках стран-членов Евросоюза.

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Также этим законом предлагается ввести такое понятие, как "учреждения среднего образования со статусом учреждения национального меньшинства". Такой статус могут получить школы, в которых более 50 % учащихся обучаются на языке национального меньшинства.

Таким школам будет разрешено вносить изменения в учебные программы. В частности, для сохранения их культуры, связанной с национальной идентичностью, а также для сохранения и использования национальных традиций, национальной символики и обычаев.

Кроме того, будет разрешено дублировать официальные документы об образовании и приложения к ним на языках национальных меньшинств в случае подачи родителями ученика соответствующего заявления.

Также проект закона предлагает предоставить родителям право расширять перечень предметов, которые будут преподаваться на украинском языке. Для этого необходимо письменное заявление от родителей не менее двух третей учеников соответствующего класса или группы. Далее решение должна принимать администрация учебного заведения.

Реакция Венгрии

В Венгрии уже отреагировали на этот законопроект. В частности, премьер-министр страны Петер Мадяр заявил, что этот законопроект укрепляет правовые гарантии образования на венгерском языке и сеть учебных заведений. А министерша иностранных дел Венгрии Анита Орбан написала, что ожидает решения по этому законопроекту ожидается уже в октябре.

"Мы приветствуем этот шаг, которому предшествовали двусторонние венгерско-украинские профессиональные консультации и консультации с представителями венгерской общины Закарпатья в течение последних недель. Принятие проекта может усилить правовые гарантии образования на венгерском родном языке и сети учебных заведений. Ожидается, что украинский парламент примет решение в законопроекте в октябре и заинтересован в законопроекте в октябре. результатах в повседневной жизни венгерской общины Закарпатья", – говорится в сообщении министра.

Что этому предшествовало

Напомним, ранее Евросоюз открыл два из шести кластеров, касающихся вступления Украины в ЕС. На открытие остальных кластеров накладывает вето только одна страна – Венгрия. Будапешт заявляет, что единственной причиной для этого являются нерешенные проблемы с правами венгерского национального меньшинства в Украине.

В конце сентября министр иностранных дел Венгрии Анита Орбан также заявляла, что ведет ежедневные переговоры с Украиной по вопросу национальных меньшинств. Тогда она заявила, что ожидает решения этого вопроса не позднее октября, когда в Раду поступит соответствующий законопроект.

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