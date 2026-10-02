В новом трейлере 'Декстера' показали главных злодеев 2-го сезона (видео)

Премьера второго сезона сериала "Декстер: Воскрешение" состоится 30 октября 2026 года.

Кинокомпания Paramount+ показала полный трейлер второго сезона криминального сериала "Декстер: Воскрешение" (Dexter: Resurrection).

Среди прочего в ролике показали главных злодеев, с которыми столкнется в новом сезоне социопат-мститель Декстер Морган (его неизменно играет Майкл Холл).

В частности, английский актер Дэн Стивенс ("Красавица и чудовище", "Неидеальный мужчина", "Эбигейл", "Ритуал", "Годзилла и Конг: Новая империя", "Идеальное оружие", сериалы "Аббатство Даунтон", "Легион") воплощает образ маньяка по прозвищу "Убийца из пяти районов", который угрожает полиции телефонными звонками об убийстве невинных людей.

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Между тем, опытный шотландский актер Брайан Кокс ("Троя", "Идентификация Борна", "Люди Икс 2") в новом сезоне играет серийного убийцу на пенсии по прозвищу "Нью-Йоркский резник", который теперь издевается над своими жертвами.

Также в трейлере было подтверждено возвращение героини Кристер Риттер (сериалы "Джессика Джонс", "Сорвиголова") – серийной убийцы по прозвищу "Леди месть". Хотя она якобы и умерла в предыдущем сезоне, для "Декстера" характерно возвращение на экраны умерших персонажей в виде видений главного героя.

Кроме того, судя по трейлеру, уже 50-летний Декстер будет переживать кризис среднего возраста, в то время как его сын Харрисон (Джек Олкотт) начнет карьеру полицейского.

Также из предыдущего сезона "Воскрешения" в сериал вернется героиня Умы Турман ("Криминальное чтиво", "Бэтмен и Робин", "Гаттака", "Убить Билла", "Старая гвардия 2") – эксперт по безопасности Чарли Браун, тогда как Десмонд Харрингтон ("Неоновый демон", сериал "Сплетница"), который играл детектива Джозефа Куина в оригинальном сериале и эпизодически появлялся в спин-оффе, теперь присоединился к основному актерскому составу.

Премьера второго сезона сериала "Декстер: Воскрешение" состоится 30 октября 2026 года, он будет состоять из 10 эпизодов, которые будут выходить по одному раз в неделю.

Напомним, ранее УНИАН рассказывал историю франшизы "Декстер", которая началась в далеком 2007 году.

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