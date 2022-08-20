Уже с понедельника такие сотрудники останутся без работы.

Руководство "Энергоатома" уволит работников Запорожской атомной электростанции, принявших участие в записи пропагандистских видео.

Об этом сообщает пресс-служба "Энергоатома".

Некоторые работники Запорожской АЭС снялись в пропагандистских видео российских оккупантов, в которых на камеру ЗМП РФ рассказывали о якобы обстреле станции украинскими военными.

В компании подчеркнули, что Украина никогда не вела, не ведет и не будет вести обстрелов на площадке атомной станции и в городе Энергодар.

В сообщении отмечается, что пропагандисты "выдают на-гора десятки лживых низкопробных "видосов", в том числе и с участием "действующих работников станции". Стилистика этих "свидетельств" срежиссирована в духе "Астанавитесь!" бывшего президента-беглеца Януковича".

"Одиночные "действующие сотрудники станции", которые приняли участие в прорашистських видеопостановках, со следующего понедельника переходят в категорию "НЕ действующих", потому что будут уволены за предательство и коллаборационизм", - говорится в сообщении.

Как сообщал УНИАН, РФ готовит масштабную провокацию на Запорожской атомной станции и хочет отключить ее от украинской энергосистемы. Как сообщили в "Энергоатоме", оккупанты планируют в ближайшее время остановить три рабочих энергоблока станции и отключить их от выдачи электроэнергии в украинскую сеть. Однако, если охлаждение ядерных реакторов остановится, может произойти ядерная катастрофа, предостерегли атомщики.

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