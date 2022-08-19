Высока вероятность проведения масштабного теракта на ядерном объекте.

Получены новые подтверждения информации о подготовке российскими оккупантами террористического акта на территории Запорожской атомной электростанции 19 августа.

Об этом сообщило Главное управление разведки Министерства обороны Украины.

"Получены дополнительные подтверждения информации о подготовке оккупантами провокации на Запорожской атомной станции 19 августа. В частности, лицензированному персоналу (выполняющему свои функции на основе выданной Госатоминспекцией лицензии) предписано оставаться дома. На территорию станции будет допускаться небольшая часть оперативного персонала", - говорится в сообщении.

По информации ГУР, 18 августа на вечернем собрании руководства ЗАЭС отсутствовали представители "Росатома", которые с момента оккупации принимали участие во всех таких совещаниях. В ГУР отметили, что представители "Росатома" вообще покинули территорию ЗАЭС".

"Учитывая количество оружия, которое сейчас расположено на территории атомной станции, а также неоднократные провокационные обстрелы, высока вероятность проведения масштабного теракта на ядерном объекте", - подчеркнули в ГУР Минобороны.

Напомним, 18 августа российское военное командование угрожало остановить работу крупнейшей в Европе Запорожской атомной электростанции.

До этого в Минобороны РФ заявили, что 19 августа на ЗАЭС может произойти "масштабная провокация киевского режима" во время визита генерального секретаря ООН Антониу Гутерриша в Украину.

Как сообщили в Главном управлении разведки Украины, Россия готовит на 19 августа провокацию на Запорожской АЭС.

Персонал Запорожской атомной электростанции призвал мир не допустить непоправимого из-за безответственности и безумия российских оккупантов.

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