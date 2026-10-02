В зоне Чернобыля наблюдается 'нашествие' ужей: экологи объяснили, что происходит

Они отличаются от других змей "жёлтыми ушами" – ярко выраженными пятнами на голове.

В Чернобыльском радиационно-экологическом биосферном заповеднике сейчас можно встретить много ужей – змеи вылезают из укрытий, чтобы погреться на солнце перед наступлением холодов.

Как пояснили в заповеднике, такое поведение свойственно этим пресмыкающимся в сентябре.

"Если в сентябре вам вдруг встретился уж – не спешите удивляться. Осень для него еще не означает конец активного сезона. Пока солнце днем еще хорошо прогревает землю, ужи пользуются теплыми часами: выбираются из укрытий, греются на солнце, охотятся и набираются сил перед холодами", – отмечают исследователи.

Видео дня

По их словам, с наступлением прохладной утренней погоды "прогулки" ужей становятся все короче. Ведь метаболизм замедляется, активность снижается, и угри постепенно готовятся к зимовке. Для этого они ищут надежные укрытия – норы, полости под корнями, кочки, трещины и другие места, где можно переждать холод.

"Интересно, что в этот период уж может казаться особенно медлительным и даже немного "задумчивым". На самом деле же он просто экономит драгоценное тепло. Лето отступает. Дни становятся короче. А ужи уже знают: не стоит торопиться – скоро зима", – объясняют специалисты.

Что нужно знать об уже обыкновенном

Уж обыкновенный (Natrix natrix) – вид змей семейства полозвых (Colubridae), подсемейства узковых (Natricinae). Распространен в большей части Европы и Западной Азии – от Британских островов и Пиренеев до Урала и т. д.

Ужи отличаются от других змей "жёлтыми ушами" – ярко выраженными пятнами на голове, чаще всего жёлтыми, но иногда белыми и оранжевыми. Самки крупнее самцов, иногда достигают 1,5 метра, но чаще всего их размеры не превышают метра.

Это типичный обитатель водно-болотных экосистем. Имеет статус LC (Least Concern, наименьший риск) в Красном списке МСОП, охраняется Бернской конвенцией и включен в ряд региональных красных списков и красных книг в Украине и других европейских странах. Неядовитая змея, безопасная для человека.

Как писал УНИАН, в Чернобыльском радиационно-экологическом биосферном заповеднике активизировались волки. По словам специалистов, в сентябре жизнь волков постепенно переходит в "осенний режим". После летнего периода, когда волчица выкармливала волчат, молодняк уже становится значительно более самостоятельным, волчата учатся охотиться, тренируются преследовать добычу и всё больше времени проводят вместе со взрослыми. Сейчас волки много передвигаются, проверяют свои маршруты, оставляют запаховые метки и охотятся.

Вас также могут заинтересовать новости: