Секретариат ООН не имеет полномочий блокировать или отменять деятельность МАГАТЭ.

В Организации Объединенных Наций готовы поддержать отправку миссии Международного агентства по атомной энергии на Запорожскую АЭС в случае одновременного согласия Украины и России.

Об этом говорится в заявлении представителя генерального секретаря ООН Стефана Дюжаррика.

"В тесном контакте с Международным агентством по атомной энергии, Секретариат ООН провел оценку, что имеет в Украине логистический и безопасный потенциал, чтобы быть способным поддержать любую миссию МАГАТЭ на Запорожской атомной электростанции из Киева, если Россия и Украина согласятся", - говорится в заявлении.

Таким образом Дюжаррик отреагировал на комментарии различных российских чиновников, которые обвиняли Секретариат ООН в отмене или блокировании визита представителей МАГАТЭ на Запорожскую АЭС.

Как отметил спикер, Секретариат ООН не имеет полномочий блокировать или отменять деятельность МАГАТЭ.

Как сообщал УНИАН, российские войска оккупировали ЗАЭС в начале марта, заведя туда около 500 своих военных, танки и тяжелое вооружение, в том числе взрывчатку. Работникам АЭС приходится работать под прицелом автоматов и в условиях сильного психологического давления. Также на станции присутствует персонал "Росатома".

5 августа оккупанты обстреляли Запорожскую АЭС. В частности попали в высоковольтную линию связи, она была повреждена, на одном из энергоблоков сработала аварийная защита.

Также три "прилета" были зафиксированы прямо на площадке станции, возле одного из энергоблоков, где расположен ядерный реактор. Серьезно повреждена азотно-кислородная станция и объединенный вспомогательный корпус. Сообщалось о рисках утечки водорода и распыления радиоактивных веществ, а также высокой пожарной опасности.

6 августа оккупанты попали по площадке Запорожской АЭС непосредственно рядом с хранилищем отработанного ядерного топлива.

11 августа захватчики снова обстреляли Запорожскую АЭС и территории вблизи атомного объекта.

Как сообщили в "Энергоатоме", по состоянию на утро 15 августа Запорожская АЭС работает с риском нарушения норм радиационной и пожарной безопасности.

Президент НАЭК "Энергоатом" Петр Котин считает, что МАГАТЭ может приехать на ЗАЭС только при наличии гарантий безопасности, которую можно обеспечить ООН

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