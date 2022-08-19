Россия разместила военную технику прямо возле ядерного реактора станции.

Россия готовит фейковую операцию, чтобы обвинить Украину в атаке на самый крупный в Европе ядерный объект – Запорожскую АЭС.

Об этом говорится в отчете американского Института изучения войны (ISW).

Накануне командующий Войсками радиационной, химической и биологической защиты России генерал-лейтенант Игорь Кириллов заявил, что украинские силы готовятся к провокации на Запорожской АЭС и что провокация должна совпасть с приездом в Украину генсека ООН Антониу Гутерриша.

Кириллов обвинил украинские силы в подготовке этой провокации, чтобы обвинить Россию в том, что она устроила ядерную катастрофу, и создать вокруг АЭС зону отчуждения шириной 30 км.

"Брифинг Кириллова, который был подкреплен (заявлениями – ред.) Минобороны РФ, совпадает с сообщениями о том, что российские власти запретили сотрудникам российских АЭС выходить на работу 19 августа", - отмечают аналитики.

В Институте также обращают внимание на просочившиеся с территории станции кадры о размещение оккупантами военной техники вблизи ядерного реактора АЭС.

"Российские силы создают условия, чтобы устроить провокацию на станции и сместить информационный нарратив, чтобы обвинить Украину в будущих операциях на территории станции", - считают эксперты.

Об этом ранее говорили и в украинской разведке. По собранным разведданным, территорию станции неожиданно покинули сотрудники "Росатома".

Россияне хотят "повысить ставки" и устроить реальный теракт на крупнейшем в Европе ядерном объекте. "К тому же, приурочить это преступление к пребыванию в Украине генерального секретаря ООН", - говорилось в сообщении разведчиков.

Ситуация на ЗАЭС: что известно

Напомним, 18 августа российское военное командование угрожало остановить работу крупнейшей в Европе Запорожской атомной электростанции.

До этого в Минобороны РФ заявили, что 19 августа на ЗАЭС может произойти "масштабная провокация киевского режима" во время визита генерального секретаря ООН Антониу Гутерриша в Украину.

Как сообщили в Главном управлении разведки Украины, Россия готовит на завтра, 19 августа, провокацию на Запорожской АЭС.

Персонал Запорожской атомной электростанции призвал мир не допустить непоправимого из-за безответственности и безумия российских оккупантов.

Как писал УНИАН, 11 августа президент Украины Владимир Зеленский заявил, что есть уверенность в том, что траектория крылатых ракет, которыми Россия обстреливает территорию Украины, неслучайно пролегает над украинскими АЭС. По словам главы государства, Россия может спровоцировать крупнейшую в истории радиационную аварию на Запорожской атомной станции.

В августе российские захватчики несколько раз обстреляли оккупированную ими Запорожскую АЭС. Также оккупанты сделали на ЗАЭС военный склад и прячут тяжелую артиллерию между атомными блоками.

Кроме этого, российская сторона заявила, что станция заминирована и может быть взорвана.

В свою очередь генсек ООН Антониу Гутерриш призвал РФ вывести войска и военную технику с территории Запорожской АЭС. Он также заявил о необходимости прекратить все боевые действия в районе ЗАЭС и не целиться в объекты станции и ее окрестности.

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