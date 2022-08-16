Это касается жителей Запорожской и Днепропетровской областей.

Во временно оккупированном Энергодаре сложилась очень опасная ситуация из-за обстрелов оккупантами ЗАЭС. Если российские войска спровоцируют аварию на атомной электростанции, то придется эвакуировать 400 тысяч жителей из двух областей — Запорожской и Днепропетровской.

Такой информацией в эфире национального телемарафона поделился глава Запорожской областной военной администрации Александр Старух.

"Ситуация опасна и не только для Запорожской области. Если взять 50 км зону обязательного отселения, что может возникнуть в результате возможной аварии на АЭС в Энергодаре, то это больше 200 тысяч в нашей области и под 200 тысяч в соседней Днепропетровской области... Города Никополь, Марганец, Энергодар, Васильевка, Днепрорудное и другие", — рассказал Старух.

Руководитель ОВА сообщил, что сейчас корректируется план эвакуации из Энергодара и определяются зоны риска радиационного загрязнения. Это делается с учетом масштабов возможной катастрофы.

Центральные власти контролируют сложившуюся ситуацию. Однако полностью реализовать все меры для защиты населения очень тяжело, так как территория временно оккупирована. Сейчас радиационные показатели на ЗАЭС не превышают нормы, но из-за опасных действий рашистов все может быстро измениться.

Напомним, враг контролирует ЗАЭС с 4 марта. Захватчики также оккупировали Энергодар — город-спутник атомной электростанции.

Россияне уже не раз обстреливали территорию АЭС и даже повредили ряд объектов. Власти Украины просили о помощи в разрешении конфликта у Международного агентства по атомной энергии.

Евросоюз и более 40 стран мира призвали Россию немедленно вывести свои войска и персонал с ЗАЭС. А ООН готова поддержать поездку миссии МАГАТЭ на атомную электростанцию, если это одновременно одобрят и Украина, и РФ.

Война Российской Федерации против Украины

24 февраля РФ вторглась в независимую Украину и устроила в стране настоящий коллапс. Оккупанты не только захватывают военные части, аэропорты и прочие стратегические объекты, но и стреляют по мирным жителям и многоэтажкам городов.

27 февраля 2022 года появилась информация о том, что Беларусь может объявить войну Украине. Официальных подтверждений вторжения ее армии на нашу территорию пока нет.

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