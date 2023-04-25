В некоторых университетах количество новых студентов-мужчин выросло в десять раз и более.

Украинские высшие учебные заведения фиксируют небывалый прирост студентов-контрактников.

По сравнению с прошлым годом количество новых студентов платной формы обучения выросло почти на 40%, а если выделить только мужчин - то на 82%.

Больше всего "взявшихся за ум" было в западных областях, а возраст новых студентов значительно возрос – увидеть 30-40-летнего "студента" теперь норма, потому что это дает отсрочку от армии.

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В некоторых университетах количество новых студентов-мужчин выросло в десять раз и более. Кроме того, резко выросло количество студентов в возрасте 30-50 лет.

Война в Украине - мобилизация

После выхода материала на одном из известных украинских ресурсов в сети начали циркулировать слухи о запрете военнообязанным украинцам поступать в вузы.

Как пояснила адвокат Марина Бекало, во время военного положения действительно могут ограничиваться конституционные права и свободы человека. Но такие ограничения должны быть предусмотрены законодательством, подчеркнула она. Теоретически можно ограничить право мужчин призывного возраста поступать в учебные заведения.

Священник УПЦ из Ровенской области уклонялся от мобилизации якобы из-за "матерных слов на эмблемах ВСУ". Следователь закрыла производство в отношении служителя церкви, но Гощанский районный суд возобновил расследование.