По словам оппозиционера, в Москве ошибочно думаю, что могут угрожать всему миру ядерным оружием и не получат на этот ответ.

В Москве считают, что они могут напугать Украину ядерным оружием, взять "на понт", а в Пентагоне сидят одни слабаки и не смогут ответить на угрозы. Но в действительности американские генералы давно хотят запустить ракеты по Кремлю.

Такое мнение высказал российский оппозиционер Марк Фейгин в новом выпуске "Балаканки".

"Возможно, есть какие-то внутренние механизмы, чтобы внутри центра принятия решений - окружения Путина - каким-то образом объяснить, что будет с вами всеми, что будет с вашими семьями, с животными, с детьми, внуками и так далее... Когда речь дойдет до этого - цацкаться перестанут! Никто даже не будет разбираться: можно или нельзя. Потом разберутся", - отметил Фейгин.

Он отметил, что в Кремле считают, что могут угрожать всему миру, но некому и нечем им ответить.

"Есть ощущение в Кремле, в Генштабе, что в Пентагоне сидят "генералы в колготках" - они слабаки, трусы, воевать они не умеют. Кто им это внушил - я не могу понять. Они (в РФ - УНИАН) играют с такой опасной для себя историей из-за непонимания. В Кремле считают, что могут угрожать и на самом деле некому и нечем ответить. Это такое большое заблуждение! Это такое глубокое непонимание!" - говорит оппозиционер.

Но в то же время, по его словам, в Москве все же есть люди, которые понимают всю ситуацию.

"Думаю, они доводят информацию, что с этим лучше не шутить. Американцы американцами, но там есть люди безбашенные! Вы что хотите попробовать?" - интересуется Фейгин.

Ядерный шантаж Путина

В Кремле не перестают шантажировать мир ядерным оружием. Так, Владимир Путин 21 сентября снова заговорил об использовании ядерного оружия - утверждал, что РФ пустит в ход все средства, если появится якобы угроза ее территориальной целостности.

Стоит отметить, что российская сторона считает "своими" захваченные украинские территории, а Киев активно занимается их освобождением.

Госсекретарь США Энтони Блинкен сказал, что Штаты имеют четкий план действий в случае, если РФ применит против нашей страны ядерное оружие. По его словам, Вашингтон приватно уведомил Москву о вероятных последствиях "на очень высоком уровне".

Еще в конце апреля Борис Джонсон, который тогда еще занимал пост премьер-министра Великобритании, заявил, что его страна не консультируясь с НАТО может нанести по России ответный ядерный удар.

По мнению экспертов, в том случае, если Путин решится запустить ядерную боеголовку, действия Запада и не только по предотвращению удара будут моментальными.

В частности, российский оппозиционный политик Илья Пономарев заявил, что остановить Путина будет пытаться даже его окружение, которое тотально против подобного развития событий. В данном случае Путина будет ждать физическое устранение.

Военный эксперт Олег Жданов в свою очередь напомнил, что страны-партнеры Украины готовы нанести превентивный удар.

И публицист Андрей Пионтковский выразил уверенность, что Запад пережил свой страх перед шантажом Путина и готов его уничтожить в случае чего.

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