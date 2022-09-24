По его словам, Запад поборол свой страх перед ядерным шантажом и дал отпор российскому президенту.

Президенту России Владимиру Путину на Западе заявили, что в случае применения ядерного оружия, по нему и РФ будет нанесен сокрушительный удар.

Об этом сказал политолог Андрей Пионтковский в эфире "Эспрессо".

"Ядерный шантаж Путин успешно применял 15 лет. Благодаря этому Украина и Грузия не были приняты в НАТО в 2008 году и после. Из-за этого не было никакой реакции на войну в Грузии, аннексию Крыма и так далее", - отметил он.

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Политолог считает, что Запад наконец пережил свой страх перед этим шантажом и создал систему тактического ядерного оружия.

"И недвусмысленно Путину было заявлено на всех уровнях, кроме лично Байдена. Но вот Байден попросил задать ему вопрос. Путину ответили, что из-за использования ядерного оружия Запад не капитулирует, а наоборот будет готов также использовать тактическое ядерное оружие и другие средства и нанесет сокрушительный удар по России и в том числе по Путину. Проще говоря, ему сказали, что его убьют – в том случае, если он использует ядерное оружие. Лично его убьют. Поэтому эта карта уже побита", - подытожил Пионтковский.

Угрозы РФ мировому сообществу

В своем экстренном выступлении 21 сентября, посвященном объявлению частичной мобилизации в РФ, Путин сделал циничное заявление относительно ядерного оружия. Он заявил, что "роза ветров может развернуться" в сторону тех, кто угрожает России.

В то же время продолжают "сыпаться" угрозы со стороны российских пропагандистов. В одном из своих таких спичей Владимир Соловьев пригрозил ядерной войной всему миру.

"Если НАТО решит, что оно может размещать на наших границах все что угодно. Они сейчас будут все больше и больше навязывать американское оружие Украине... Украина сейчас возьмет и попадет по одной из наших ядерных станций, и понеслась. Процесс будет с такой скоростью неуправляемой, что мало никому не покажется. Жахнем, и ничего не будет", - заявил пропагандист.

Однако украинские военные эксперты уверены, что подобные выпады со стороны агрессора - не более чем ядерный шантаж, направлен на то, чтобы усадить Украину за стол переговоров и заставить ее согласиться на условия Путина.

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